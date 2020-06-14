Голос Мордора: Прообраз «Прекрасной России будущего», о которой мечтает оппозиция

Виктор Шендерович совсем недавно в «Особом мнении» заявил, что Россия «ксенофобская страна». Ведущий Бунтман, сразу же подпел оппозиционному гуру, вспомнив о «лицах кавказской национальности».

Да, было такое. Это правда. Но только, необходимо упоминать, когда это словосочетание появилось и кто тогда был президентом России. Помните? Борис Николаевич Ельцин тогда был. Первый демократический президент России, которому в Екатеринбурге целый храм-музей построили. С очень большой экспозицией, рассказывающей, как Борис Николаевич Ельцин строил «прекрасную Россию будущего», примерно такую же, о которой сейчас мечтает Алексей Навальный. Позже я проведу ещё одну, очень интересную, параллель.

Помните знаменитую фразу «Берите суверенитета, сколько сможете проглотить»? Фраза неоднократно видоизменялась, есть разные версии того, где она была произнесена. Но это и не важно. Даже если бы такое никогда не было сказано, на деле, всё было ровно так, как в этой фразе. Суверенитет «брали». Такими кусками, что еле помещался в горло. Причём, суверенитет этот был, конечно же, не для народа, а для удельных князьков, которые вздумали в условиях мутного времени обзавестись собственными «суверенными княжествами».

На Кавказе «суверенитет» превратился в реку крови. Ещё до того, как Борис Николаевич Ельцин решил навести в Чечне «конституционный порядок». Сначала было внутреннее противостояние, жестокое и кровавое. А как иначе, когда власть захватывают откровенные бандиты? И захватывают с ведома и фактического одобрения власти центральной. В рамках глотания «суверенитета». А тут и этнические чистки, в первую очередь в отношении русских, грабежи, убийства – всё это под красивыми лозунгами «новой жизни и независимости». И ввод в Чечню федеральных войск со штурмом Грозного, когда тысячи молодых ребят со всей России бросили на убой.

Интересно, есть ли в Ельцин-центре экспозиция, посвящённая событиям в Буденновске? Вот как раз сейчас годовщина. Хорошо бы, чтобы там были фотографии и стенограммы переговоров федеральных чиновников высочайшего ранга с террористами. Потому что, именно это и есть одно из главных завоеваний первого демократического президента России. Вот именно этот позор, первая ступенька лестницы в позорный подвал соглашений в Хасавюрте. По сути – национальное предательство. Помните многочисленный сонм «российских правозащитников», которые чуть ли не братались с террористами в Буденновске?

Для того, чтобы закончить войну в Чечне и чтобы республика начала возвращаться к нормальной жизни, России пришлось приложить огромные усилия. Выдержать ещё одну страшную войну, унёсшую огромное количество жизней, пережить целую череду ужасных терактов, потратить на восстановление огромные деньги. Чечня к моменту начала второй кампании превратилась в самую настоящую базу международных террористов из самых разных стран. Их обильно финансировали и вооружали, причём не только из тех стран, которые поддерживают радикальные исламистские движения. Многим странам «цивилизованного» Запада тоже нравилась «новая свободная Чечня», превратившаяся в террористический гнойник в подбрюшье России. А сами чеченцы с ужасом смотрели на то, во что превратился тот самый суверенитет, которого они в своё время так жаждали.

А вот теперь можно вернуться к Алексею Навальному. Многие уже, наверное, забыли, но начинал Алексей как политик очень правого толка, если мягко выражаться. Алексей, ныне демократ и либерал, ещё совсем недавно был достаточно агрессивным «русским националистом», примерно в той стадии, в которой национализм переходит в нацизм. В 2011 году Алексей во всеуслышание заявлял: «Хватит кормить Кавказ!». На самом деле, речь шла вовсе не о «кормёжке». Это было повторение всё той фразы о суверенитете, только в новом формате. И цель у этого лозунга была только одна – новая попытка развала России, повторение того, чего не удалось сделать в самом конце 90-х. Новая кровавя гражданская война, терроризм, тысячи новых жертв, ослабление России до такой степени, что от неё начали бы отваливаться целые регионы, отваливаться с кровью и войнами.

Я не думаю, что политические взгляды Навального сильно изменились. Мечтает он о том же самом. Это и есть «Прекрасная Россия будущего» в его понимании. Да, риторика стала намного хитрее, натянута овечья шкурка правдолюба и либерала, но по сути, ничего не изменилось. В их мечтах – всё та же «Прекрасная Россия будущего».

Разодранная, кровавая и нищая.

Голос Мордора, специально для News Front

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