Голос Мордора: На самом деле, Западу есть за что каяться, если без истерики и лицемерия

Мы ещё не дожили до того момента, когда весь цивилизованный мир, внезапно озаботится тем, что в России никто не собирается каяться за расизм. Это сейчас, они безмерно увлечены своим «покаянием» и им попросту не до России, но когда-нибудь, причём в ближайшем времени, новый курс партии и правительства получит и международную повестку, обязательно. И новые антирасистские вертухаи, будут пристально следить за всем миром и делать записи в блокнотик – а кто это там ещё не покаялся за свой мерзкий расизм?

Разумеется, в числе первых, под раздачу, попадёт Россия. В этом нет никаких сомнений. Нет, возможно, какие-то «прогрессивные» члены российского общества, количество которых составляет стабильную статистическую погрешность, и будут каяться. Ну потому что тренд такой модный, да и хозяева так делают, но вот всей России, на это покаяние даже как-то наплевать. Более того – большинству людей, населяющих Россию, не особо то и понятно, за что каяться. По одной простой причине – в истории России никогда не было ничего подобного, что было в тех странах, которых накрыла эпидемия покаяния. И сейчас, мы даже отставим в сторону тему о том, что само это покаяние – торжество лицемерия. Неважно.

Ведь на самом-то деле, есть за что каяться, по-настоящему. Сколько «цивилизованный» запад натворил зла и горя в своих колониях, да причём под благим предлогом, что «нёс варварам» цивилизацию» – не описать. И всё это всегда было исключительно про деньги. Испанцы, когда колонизировали Южную Америку, нещадно её грабили, вывозя золото галеонами, но при этом, не забывали благородно крестить всех тех индейцев, что не убили, в христианскую веру. Многочисленные британские колонии, всегда были для метрополии средством обогащения и ничем больше. Причём, самыми варварскими и дикими методами, начиная от банального грабежа, до порабощения местного населения, которое вынуждено было вкалывать на своих хозяев на плантациях и в рудниках.

Более того – британцы умудрились объявить дикой и варварской Индию, история которой насчитывала до их прихода несколько тысячелетий, которая имела свою высочайшую культуру, не поддававшуюся осознанию господами в пробковых шлемах.

В Индии было всё, все прелести колониализма – и рабский труд, и самый настоящий геноцид, когда местное население уничтожалось в огромных количествах. Огромная, великая страна, была превращена Британией в огромную плантацию, с помощью которой набивали свои карманы благородные джентельмены из различных коммерческих компаний. И даже уходя, дальновидные джентельмены не оставили Индию в покое, разделив свою бывшую колонию по религиозному признаку на два государства, обречённые на вечную вражду между собой.

История США – очень красива и романтична. Белые переселенцы, приехали на новый континент за свободой от угнетения и решили построить равноправное процветающее общество. Ради этого, им пришлось даже скинуть власть британской метрополии в кровавой войне за независимость. Красиво, да? Но только, отношения с местным населением, были напрочь лишены романтики.

Всё то же старый добрый геноцид, грабёж и прочие прелести «бремени белого человека». Красива и история с освобождением чернокожих от рабства. Кстати, именно эту причину сейчас в США и преподносят, как основную причину войны. Ну а что? Переписывать историю американцам не впервой, они в этом отлично поднаторели. Но только, настоящая причина этой войны – всё то же банальное бабло. И никакой романтики.

В Бельгии, в Генте, стоит памятник королю Леопольду Второму. Прогрессивный был король. Дал много прав бельгийским трудящимся, преобразил страну своими реформами. Но вот в Конго, о нём несколько иная память. Всё тот же старое доброе «бремя белого человека» — рабство и геноцид. Измождённые конголезцы на каучуковых плантациях, которым за то, что они не выполняли «норму», попросту отрубали руки, в том числе и детям.

Колониальным преступлениям «цивилизованного мира», несть числа. В истории России тоже много чёрных страниц, но и близко нет ничего подобного тому, что вытворяли господа в пробковых шлемах в своих колониях. Наверное, потому что Россия – недостаточно цивилизована. В принципе, об этом сейчас говорится уже в открытую. Достаточно почитать всё то, что пишут про «ужасную Россию» СМИ западных стран. Чем не новый расизм? Он самый. Жив курилка. И не важно, против кого он направлен, ибо суть его неизменна.

А ещё, Россия упорно не желает каяться. За те преступления, которые никогда не совершала.

Голос Мордора, специально для News Front

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