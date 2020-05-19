Голос Мордора: Фальшивая любовь украинских властей к крымскотатарскому народу

Это конечно замечательно, что Украина так возлюбила крымских татар. Прям горячею и страстною любовию. Зеленский даже курбан-байрам и уразу-байрам пообещал сделать государственными праздниками от щедрот гетьманских. Одно только интересно – а где же вы, паны украинские руководители, были раньше?

Почему вы так возлюбили этот народ только тогда, когда Крым вернулся в Россию? Ответ крайне прост – а они до этого его просто не замечали, плевать им на него было. Собственно, как и на весь Крым вообще и всё, что в нём происходит. Виллы себе там строили — это да, в красивых местах у моря за высоченными заборами, а вот что там за забором — какая разница? Какие-то людишки живут.

И вдруг, всё резко изменилось. Крым стал просто возлюбленным, а крымские татары – чуть ли не второй государствообразующей нацией. И даже не важно, что в большинстве своём крымские татары, оставшиеся жить в Крыму, на всю эту любовь плевать хотели. За всё то время пока Крым был украинским они этой любви насмотрелись и нахлебались. По большому счёту, крымские татары, которых когда-то депортировали из Крыма, стали изгоями снова, но уже на своей родной земле.

С депортацией – вопрос особый, тут сейчас как раз дата, так самые правозащитные страны очень сильно взволновались и стали её отмечать в социальных сетях. И, разумеется, требовать вернуть Крым Украине. Это уже мантра такая обязательная. Так вот о депортации – есть такое мнение, что депортация во многом спасла этот народ. Потому что, конечно не все, но огромная часть народа, верно и преданно служила нацистам, оккупировавшим Крым. Во вспомогательной полиции, в карательных отрядах. Расправы с крымскими партизанами и подпольщиками были крайне жестокими и с освобождением Крыма, не был исключён вариант, что крымчанам начнут мстить. В том числе и тем, кто не сотрудничал с нацистами, просто под горячую руку попасть могли.

Конечно, депортация целого народа – вещь неприглядная, в какой-то мере, наверное, даже преступление, но необходимо делать скидку на обстоятельства и на то, какое тогда было время. Кстати, депортации происходили и в Европе. Например, немцев депортировали после войны миллионами, но почему-то за это никто сейчас каяться не призывает. Да, наверное, и памятных дат никаких нет. А вот крымские татары кстати, были полностью реабилитированы.

Возвращение их в Крым было не простым. Началось оно ещё в конце 80-х, люди приезжали на голую землю, времена были такие, что ни о какой законодательной базе речи идти не могло. Само собой, происходили самозахваты земли, самострои, конфликты с местными жителями. Всё относительно утряслось лишь со временем. Но правда в том, что, что украинским властям всегда было наплевать, что там происходит с крымскотатарским народом. Единственное, чем они занимались так это постоянно стравливали крымских татар с русским населением, используя для этого тот самый меджлис, который используют и сейчас. Стоит заметить, что орган не особо представительный. Что-то получалось, но не особо. Народы понимали, что им жить рядом на одной земле и поэтому нужно, как минимум, быть добрыми соседями. Насчёт того, чтобы дать крымскотатарскому какие-то права, вернуть язык – украинское правительство и не заикалось.

Весной 2014 года, подавляющее большинство крымчан проголосовало за возвращение в состав России. Среди них было много и крымских татар. Но определённая группа этому конечно же противодействовала. Та самая группа, костяк которой составляет меджлис. Многие в итоге бежали с Крыма и начали вести свою «непримиримую борьбу» с территории Украины. И вот тут-то украинские власти «возлюбили» крымских татар. Но только тех, кто убежал. Судьба тех, кто решил остаться на родной земле заботила их не особо. Об этом говорит то, что была перекрыта вода в Крым и никого особо не волновало, что значительная часть крымских татар занимается сельским хозяйством и сильно зависит от этой воды. Взрывали опоры ЛЭП, пытаясь оставить Крым без электроэнергии, устраивали всякие блокады. Вся любовь и забота украинского правительства о крымских татарах – пустая демагогия, которая не стоит ровным счётом ничего.

А что же делает Россия, «оккупировавшая» Крым? Крымским татарам наконец-то вернули их родной язык, который стал в Крыму официальным. Открываются национальные школы, поддерживается культура. Конечно, различные «правозащитники», которые находятся вовсе не в Крыму, а зачастую далеко за его пределами, вопиют, что крымских татар угнетают, нарушают их права. Но никто из этих лгунов даже не удостоился приехать в Крым и поговорить с живыми людьми. Потому что знают – правда им не понравится, да и хозяева за такую правду по головке не погладят.

Поэтому, вой продолжается. Наверное, все уже понимают, что Крым никогда, ни при каких условиях, не окажется снова под украинской оккупацией. Это был период исторического недоразумения, который наконец-то завершился. Крым находится там, где и должен быть. И крымские татары – его исторические жители, которым на фиг не нужна никакая «украинская любовь».

Голос Мордора, специально для News Front

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